Formazioni ufficiali Empoli-Lecce, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Empoli-Lecce, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Si affrontano due delle squadre meno in forma di tutto il campionato. Entrambe sono reduci da ben quattro ko consecutivi e vogliono invertire la rotta. L’obiettivo è non correre alcun rischio e conquistare i punti necessari per salvarsi al più presto. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 3 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Paolo Zanetti e Marco Baroni.

EMPOLI-LECCE A RISCHIO SLITTAMENTO PER UN PRINCIPIO DI INCENDIO

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-LECCE

Empoli: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli.

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda.