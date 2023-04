Roma-Bayer Leverkusen in tv: data, orario e diretta streaming andata semifinale Europa League 2022/2023

Roma e Bayer Leverkusen si sfidano nella semifinale di andata dell’Europa League 2022/2023. I giallorossi sono tra i primi 4 di una competizione europea per il terzo anno consecutivo e dopo aver battuto il Feyenoord ora affronta i tedeschi che invece nel turno precedente hanno battuto l’Union St.Gilloise. L’appuntamento è per giovedì 11 maggio alle ore 21:00, con la partita che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Dazn, mentre verrà decisa nei prossimi giorni l’eventuale diretta tv in chiaro su TV8.

DATA E ORARIO PARTITA RITORNO