Roma-Bayer Leverkusen, Abraham: “Abbiamo dato tutti il massimo, al ritorno sarà difficile”

Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0, nell’andata delle semifinali di Europa League, della Roma contro il Bayer Leverkusen. “Abbiamo dato tutti il 100% – ha affermato il centravanti inglese –. Sapevamo che loro sono un’ottima squadra, ma abbiamo difeso e attaccati tutti insieme. Sappiamo che al ritorno sarà difficile, ma siamo sulla strada giusta. Assolutamente. La scorsa stagione ho segnato in semifinale, magari farò lo stesso quest’anno. L’importante è aiutare la squadra a vincere, magari facendo lavoro sporco se non arriva il gol. Oggi la gloria è toccata a Bove e siamo felici per lui”, ha concluso Abraham.