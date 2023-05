Highlights Giro d’Italia 2023, quinta tappa: Groves batte Milan in volata (VIDEO)

di Mario Boccardi 6

È Kaden Groves a vincere la quinta tappa del Giro d’Italia 2023, la Atripalda-Salerno di 171 km, precedendo al traguardo l’italiano Jonathan Milan e lo svedese Mads Pedersen. Groves regala all’Australia la 19ma vittoria di tappa della storia al Giro d’Italia, mentre per il velocista del Team Alpecin si è trattato del primo successo in questa competizione. Milan ci ha provato fino all’ultimo e sarebbe stato il secondo trionfo in sole cinque tappe, ma alla fine ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore. Quarto Alberto Dainese, che ha preceduto Mark Cavendish e Nicolas Della Valle. Riviviamo quanto accaduto tra Atripalda e Salerno con gli highlights di questa quinta tappa.