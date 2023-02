Basket, Italia-Ucraina 85-75. Pozzecco: “Non era amichevole e lo abbiamo dimostrato”

Gianmarco Pozzecco ha parlato nel post-partita di Italia-Ucraina 85-75, match valido per il gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali 2023. “Abbiamo giocato una partita tosta, lo avevamo detto che per noi non sarebbe stata un’amichevole e lo abbiamo dimostrato – spiega – Abbiamo rispettato lo sport, ovviamente mi dispiace per l’Ucraina e per il mio amico Sasha Volkov. Tornare a Livorno dopo 30 anni è stato speciale e la squadra ha ripagato al meglio l’affetto di questa città.” Unica nota negativa della serata l’infortunio al ginocchio di Biligha: “E’ il nostro capitano, speriamo che non sia nulla di grave”, conclude Pozzecco.

