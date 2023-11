Atalanta, Percassi: “Abbiamo preso giocatori che anni fa erano impensabili”

“Lo Sporting è molto forte e lo abbiamo visto anche all’andata nonostante la nostra vittoria. Sarà una sfida molto difficile, ma per l’Atalanta giocarsi una partita così è un motivo di grande orgoglio. Affrontare una gara del genere ha tanto significato”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi prima del match contro lo Sporting, valido per la penultima giornata della fase a gironi di Europa League. E sulla strategia sul mercato: “Sono tanti i fattori ma anni fa l’Atalanta era meno conosciuta come società – spiega a Sky -. Il target è più alto per noi, la proprietà ha fatto investimenti importanti e abbiamo preso profili che anni fa erano impensabili. Ogni sessione di mercato è diversa, dobbiamo valutare sodo per portare giocatori funzionali”. Poi su El Bilal Tourè, uno dei colpi dell’estate ma ai box per infortunio: “Sta recuperando, il percorso è in linea e a gennaio tornerà a lavorare con il gruppo. Serve pazienza, ma ci aspettiamo molto”.