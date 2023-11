Flora e Miro Tabanelli hanno conquistato la qualificazione nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Big Air, che si sta svolgendo a Pechino, Cina. Flora si è confermata in quinta piazza, grazie ai 151 totali tra primo e secondo appuntamento. Buona prestazione anche per Miro, quinto con 176.25 punti. L’atto decisivo è in programma per il 2 dicembre, alle ore 6.00 italiane.