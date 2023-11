Pallanuoto, Settebello: collegiale e Sardinia Cup a Cagliari

La Nazionale maschile di pallanuoto è pronta alla preparazione in vista di Europei e Mondiali. Mancano infatti solo tre turni di campionato prima che il Settebello parta per Cagliari, dove resterà tra il 14 e il 22 dicembre. In programma ci sono un raduno collegiale e il torneo internazionale Sardinia Cup, che si giocherà dal 19 al 21 dicembre insieme ad Australia, Montenegro e Francia.

I convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).