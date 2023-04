Pagelle Sporting-Juventus 1-1, voti e tabellino ritorno quarti Europa League 2022/2023

Le pagelle di Sporting Lisbona-Juventus 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Al José Alvalade Rabiot porta in vantaggio i bianconeri, poi però arriva il rigore procurato dallo stesso francese e lo trasforma Edwards, riportando così tutto in bilico. Ma nella ripresa i biancoverdi non sfondano e i bianconeri reggono. Di seguito ecco le pagelle di Sporting Lisbona-Juventus.

GLI HIGHLIGHTS

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan 6; Diomande 6.5, Coates 5.5, Inacio 6 (36′ st Reis sv); Esgaio 5.5, Ugarte 6.5, Morita 6, Santos 6 (43′ Arthur Gomes sv); Goncalves 5.5, Edwards 7, Trincao 6.6 (36′ st Chermiti sv). In panchina: Alexandropoulos, Bellerin, De Carvalho, Essugo, Fatawu, Israel, Neto, Rochinha, Tanlongo. Allenatore: Amorim 6

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Alex Sandro 5, Bremer 5.5 (28′ st Gatti 6), Danilo 6; Cuadrado 6.5, Miretti 6 (27′ st Pogba 5.5), Locatelli 6.5, Rabiot 6.5, Chiesa 5.5 (33′ st Kostic 6); Di Maria 6.5, Vlahovic 5.5 (26′ st Milik 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, De Sciglio, Rugani, Fagioli, Iling, Paredes, Soulé. Allenatore: Allegri 6

ARBITRO: Letexier (Fra) 6.5

RETI: 9′ pt Rabiot, 20’pt Edwards (rig)

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti Ugarte, Edwards, Gatti, Pogba. Angoli: 5-4. Recupero: 3′, 5′.