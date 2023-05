Brighton, De Zerbi non al meglio: potrebbe non essere in panchina contro il Manchester United

Roberto De Zerbi potrebbe essere costretto a saltare il recupero di questa sera che vedrà il suo Brighton affrontare il Manchester United. Il Daily Mail riporta come il tecnico bresciano non sia in ottimali condizioni e per questo motivo potrebbe non essere in panchina per quella che è la rivincita della semifinale persa ai rigori in FA Cup a Wembley. Il tecnico già ieri aveva dovuto annullare la conferenza stampa della vigilia. Pronto a sostituirlo il vice Andrea Maldera.