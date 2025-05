L’Europa League 2024/2025 ha chiuso i battenti: ecco i protagonisti della top XI, con la Serie A che stupisce.

La vittoria di misura del Tottenham sul Manchester United, andata in onda ieri sera allo stadio San Mamés di Bilbao, ha regalato agli Spurs il primo trofeo dopo 17 anni. Un risultato storico che mette il punto alla seconda competizione europea più importante, in attesa della finalissima di Champions League in programma il prossimo 31 maggio.

La UEFA ha così annunciato le scelte per il Team of the Season 2024/25 dell’Europa League, competizione alla quale hanno preso parte anche due squadre italiane – la Roma, uscita per mano dell’Athletic Bilbao, e la Lazio, che nei quarti di finale si è dovuta arrendere al Bodø/Glimt che ha poi affrontato proprio i neo campioni.

Ben quattro Spurs arrivano in Top XI

Si parte dai pali, dove la scelta del Technical Observer Group ricade sull’estremo difensore dei londinesi, Guglielmo Vicario: il 28enne è stato decisivo nel corso di tutta la competizione fino alla finale.

La linea difensiva della formazione ideale è composta da altri due giocatori a servizio di Ange Postecoglou: si tratta di Pedro Porro e Cristian Romero, che si è anche guadagnato il premio destinato all’Europa League Player of the Season dopo un torneo impeccabile. Chiudono il quartetto selezionato Robin Koch (numero 4 dell’Eintracht Francoforte) e il terzino sinistro Fredrik André Bjorkan, con la maglia del Bodø/Glimt.

Il trio di centrocampo vede trionfare lo United, che tuttavia non ha centrato la vittoria nella finale di ieri: si tratta di Bruno Fernandes e di Casemiro, due giocatori che hanno contribuito notevolmente all’avanzata dei Red Devils sino a Bilbao. Completa la linea di centrocampo Patrick Berg, altra punta di diamante della squadra norvegese che ha raggiunto la semifinale dopo aver eliminato la Lazio ai calci di rigore.

Delusione Serie A: nessun italiano in classifica

In attacco si completa il poker del Tottenham, che vede trionfare al centro del reparto offensivo il suo Dominik Solanke che si è rivelato importantissimo per la cavalcata. Arrivano in Top XI anche la stella dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola, Nico Williams, ed il numero 18 del Lione, Mathis Rayan Cherki.

Nessuno spazio per la Serie A e per i suoi giocatori che hanno animato questa competizione europea. Un dato che stupisce e che si pone subito in negativo rispetto a quanto visto un anno fa, complice il trionfo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che aveva incoronato sei giocatori del massimo campionato italiano. Ben quattro i nerazzurri della formazione ideale – Berat Djimsiti, Teun Koopmeiners, Matteo Ruggeri e Ademola Lookman – e due i giallorossi – Mile Svilar e Gianluca Mancini.