Cinque italiane nelle semifinali delle coppe europee: prima volta nella storia

Un momento perfetto, magnifico e sorprendente quello che stanno vivendo le squadre italiane che si sono prese fra martedì, mercoledì e giovedì un posto nelle semifinali delle coppe europee. In tutte le competizioni, infatti, c’è minimo un’italiana presente nel G4. Il derby fra Milan ed Inter in Champions League è certamente un vanto per il calcio milanese che comunque andrà sarà rappresentato il 10 giugno ad Istanbul.

Non è finita qui. Perchè se Milano chiama, Torino, Roma e Firenze rispondono alla grande. Allegri, dopo aver appreso la notizia dei 15 punti tornati alla base, si è preso in Portogallo la semifinale di Europa League in cui Danilo e compagni se la vedranno con il Siviglia che sorprendentemente ha eliminato il Manchester United. Alla corsa alla vittoria in Europa League si è iscritta anche la Roma che ha ribaltato il match di andata contro il Feyenoord nel segno di Josè Mourinho e di Paulo Dybala che, non al 100% sicuramente, hanno guidato i giallorossi in un posto in paradiso. Difronte ci sarà il Bayer Leverkusen. L’ipotesi e il sogno di vedere una finale tutta italiana è ghiotta e da sfruttare. Chiude il cerchio magico la Fiorentina in Conference League che si è presa la semifinale, seppur perdendo contro il Lech Poznan. Per Italiano un traguardo magnifico che rappresenta il lavoro svolto in questi anni. Ora che ce lo siamo ripresi soffrendo per anni, conquistiamo l’Olimpo Europeo.