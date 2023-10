Serie B 2023/2024: il Parma batte 2-1 la Cremonese e rimane prima in campionato

Il Parma batte 2-1 la Cremonese. Dopo un primo tempo che non regala grandi sorprese, se non i due gol in fuorigioco della Cremonese, nella seconda metà la partita si accende e in dieci minuti vanno in rete tre palloni. Il Parma si porta in vantaggio con Hernani, poi Castagnetti segna il gol del pareggio e infine Man assicura la vittoria agli ospiti. La squadra vincitrice nella prossima giornata incontrerà il Venezia, mentre la Cremonese sfiderà il Como.

La partita vede la Cremonese scendere in campo con più ritmo e al 4′ Sohm trova la porta, ma si alza la bandierina del quarto uomo e il risultato resta sullo 0-0. La scena si ripete venti minuti dopo, quando Vasquez manda la palla in rete, ma Sernicola è in posizione irregolare e il gol viene annullato. Il primo tempo non regala reti effettive, con il gioco che si concentra sulla linea di metà campo. E’ nella seconda metà di partita che il match si accende e regala diverse sorprese. Al 54′ Hernani segna il gol del vantaggio per il Parma, ma il Cosenza si impegna nell’immediata risposta, che non tarda ad arrivare. Al 63′ Castagnetti trova la rete del pareggio, segnando il primo gol valido della serata per la Cremonese. Il ritmo di gioco si intensifica improvvisamente e Man, un minuto più tardi, trova il gol del 2-1, con un’azione inaspettata. Nel tempo rimanente, la Cremonese prova più volte a trovare il gol del pareggio, sfiorandolo in diverse occasioni, ma al 90′ il tabellone segna ancora 2-1 in favore del Parma. I gialloneri rimangono così in testa alla classifica del campionato.