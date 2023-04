Euro 2032, Schifani: “Esclusione Palermo? Sto parlando con Gravina. Cauta fiducia per soluzione”

L’Euro 2032 in Italia prende forma con ancora però da chiarire l’elenco completo degli stadi che la Federazione Italia consegnerà alla Uefa prossimamente per formalizzare candidatura. Fra questi, non sembrava non rientrare il Renzo Barbera di Palermo e ciò aveva scaturito l’arrabbiatura dei cittadini siciliani. Ci ha pensato Renato Schifani, governatore della regione che ha parlato di interlocuzioni direttamente con Gabriele Gravina.

Queste le parole di Schifani alla stampa: “Ho parlato con il presidente della Federazione Gabriele Gravina, a proposito della esclusione dello stadio ‘Barbera’ di Palermo dall’elenco relativo al dossier presentato all’Uefa in vista della decisione per gli Europei di calcio del 2032, ed esprimo cauta fiducia su una possibile soluzione a medio termine. Ho riscontrato la disponibilità del presidente Gravina e della Federazione a esaminare con attenzione l’intera vicenda e mi auguro che la città di Palermo possa rientrare tra le prescelte“.