Dalla Germania: Osimhen ha detto sì al Bayern Monaco. Il nigeriano piace a Tuchel

Continuano insistenti le voci che portano Victor Osimhen in Germania, al Bayern Monaco. Il centravanti nigeriano è stato fondamentale per Luciano Spalletti nella stagione che porterà il Tricolore. Il futuro però non è segnato con il Napoli, ma in estate potrebbe arrivare l’addio con il club tedesco che sta forzando per portarlo in Bundesliga.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deuschland, Osimhen avrebbe avuto un contatto diretto con il Bayern Monaco ed avrebbe dato la sua disponibilità di massima al suo trasferimento in Baviera. Tuchel stravedrebbe per l’attaccante del Napoli e starebbe spingendo per portarlo fra le sue file nella prossima stagione. Resta comunque da convincere il Napoli, con De Laurentiis che chiede una cifra vicina ai 150 milioni di euro.