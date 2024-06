Euro 2024, il possibile tabellone dell’Italia: in caso di quarti pericolo Inghilterra

Con il thriller che non guasta mai, con un gol al 98′ l’Italia ce l’ha fatta. Gli azzurri sono riusciti a qualificarsi in extremis per gli ottavi di finale senza dover sperare di essere una delle migliori terze e sanno già di sfidare la Svizzera in quello che è l’unico accoppiamento per il momento noto a Euro 2024. Ragion per cui, è difficile, ma non impossibile, ipotizzare il successivo percorso della Nazionale in caso di vittoria contro gli elvetici, già battuti a Euro 2020, ma nel girone, e osso duro nel girone di qualificazione ai Mondiali, che loro hanno vinto costringendo gli azzurri allo spareggio poi perso con la Macedonia.

C’è da vendicare qualcosa e in caso di superamento del turno, con vittoria a Berlino sabato alle ore 18, ai quarti per la squadra di Spalletti potrebbe esserci il pericolo Inghilterra, più per i nomi che per il gruppo. Se i Tre Leoni chiuderanno al primo posto il girone C sfideranno una terza classificata agli ottavi e se vinceranno saranno la rivale ai quarti, a Dusseldorf, di una tra Italia e Svizzera.

Ma ci si può spingere ancora più in là: in un’eventuale semifinale gli azzurri, come squadra più forte tra quelle possibili, potrebbero affrontare la Francia, se chiuderà al primo posto nel girone D (o l’Olanda che al momento è prima), che a sua volta dovrebbe però battere agli ottavi la seconda del gruppo F (Turchia, Georgia o Repubblica Ceca) e poi piegare ai quarti una tra la vincitrice del girone E (una tra Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina) e una terza di un girone. Questa semifinale si giocherà a Dortmund.