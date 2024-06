Taremi: “Mi volevano tanti top club, ma ho scelto l’Inter subito. Mai pensato di andare in Arabia”

“Ho ricevuto offerte da vari club di Premier League, Serie A e anche da un top club in Spagna. Una proposta come quella dell’Inter però non richiede riflessioni e l’ho accettata subito“. Così Mehdi Taremi, che ha parlato con il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh del processo che l’ha portato a scegliere i nerazzurri: “Il Portogallo è la mia seconda casa, i tifosi del Porto hanno avuto una grande influenza sulla mia vita e sarò per sempre uno di loro. Ma nell’unico incontro con i dirigenti per il prolungamento hanno risposto di no a una mia richiesta ed è finita lì la storia“.

“Tanti top club europei erano interessati a me. Ho scelto l’Inter perché cerco sempre di unirmi alle squadre più forti e lì giochi solo se sei un giocatore di altissimo livello. Ho parlato brevemente con Simone Inzaghi e aveva una buona opinione di me. Arabia Saudita? Non ho mai preso in considerazione alcuna proposta – ha aggiunto Taremi, che infine ha svelato quale numero di maglia potrebbe prendere – Se è libero, magari il 99, come il mio modello Ronaldo O Fenomeno, il migliore di sempre“.