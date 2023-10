Galtier dimentica Messi: “Cristiano Ronaldo è il più forte del Mondo”

Dopo aver sfidato Cristiano Ronaldo nella Champions League d’Asia, Cristophe Galtier ha voluto mettere le cose in chiaro su una domanda che tutti gli amanti del calcio si pongono ormai da un ventennio circa. Cristiano Ronaldo o Messi? Per il tecnico francese, che è stato l’ultimo allenatore europeo di Messi al PSG, non ci sono dubbi.

Le parole di Galtier: “Quando affronti Ronaldo non si può fare molto. Ha segnato due bei gol, non ho parole per descriverlo. Quello che ha fatto è straordinario per un giocatore di 38 anni. Mi sento di dire che è ancora il miglior giocatore del mondo“.