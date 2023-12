Coppa Italia Serie C: ultras del Catania attaccano i tifosi del Pescara con mazze, cinghie e catene

Nella giornata di ieri si è svolto presso lo stadio “Massimino” l’incontro valevole per la Coppa Italia Serie C 2023/2024 tra Catania e Pescara. Poco prima di arrivare allo stadio, circa 50 ultras catanesi con in mano mazze e altri oggetti contundenti, hanno teso un agguato ai tifosi rivali.

I facinorosi, con violenza, hanno oltrepassato il cordone di Polizia e si sono scagliati colpendo violentemente i vetri del pullman al fine di ingaggiare lo scontro con i tifosi del Pescara. Prontamente, i poliziotti sono intervenuti per scongiurare un’escalation degli scontri tra le due tifoserie. Le forze dell’ordine si sono frapposte tra i numerosi ultras catanesi e il pullman con a bordo i tifosi ospiti che, nel frattempo, aveva arrestato la corsa.

Il personale della DIGOS e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è riuscito a individuare due degli autori dell’aggressione e ha proceduto al loro arresto in flagranza. I responsabili, in concorso con altre persone che saranno identificate, sono accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, travisamento, lesioni e danneggiamento. Nel corso dei fatti sei agenti di polizia hanno riportato contusioni. Alla luce di quanto accaduto, il Questore di Catania sta valutando l’emissione dei provvedimenti DASPO che vieteranno ai due arrestati di accedere alle manifestazioni sportive.