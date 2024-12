Gabriele Gravina, già presidente uscente della FIGC, è l’unico candidato alla presidenza della Federcalcio per il prossimo quadriennio 2025-2028. I termini per la presentazione delle candidature sono infatti scaduti lo scorso 25 dicembre in vista delle prossime elezioni. L’assemblea elettiva è in programma il prossimo 3 febbraio presso il Rome Cavalieri a Roma. All’ordine del giorno l’elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello Statuto federale; l’elezione del Presidente Federale; l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PROGRAMMA DI GRAVINA PER IL 2025-2028

La candidatura di Gabriele Gravina “è stata accompagnata ai sensi delt’art. 24, comma 5, dello Statuto Federale da un documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico 2025/2028 e dall’accredito di oltre la meta più uno dei delegati assembleari detta Lnp Serie B, della Lega Pro, detta Lega Nazionale Dilettanti, degli Atleti, dei Tecnici. Il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Federale per ricoprire La carica di Presidente Federale. La candidatura è ammessa”.

LE CANDIDATURE A CONSIGLIERE FEDERALE

“Le candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza della LNP Serie A sono: Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani e Francesco Terrazzani. I candidati innanzi indicati sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Federale per ricoprire la carica di Consigliere Federale. Le candidature sono ammesse”, spiega la Figc. Tra le molte candidature – dodici – al ruolo di consigliere Figc in rappresentanza della Lega di Serie A non c’è quella di Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere uscente.

“In rappresentanza della LNP Serie B: Giovanni Carnevali, Giovanni Gardini. I candidati innanzi indicati sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Federale per ricoprire (a carica di Consigliere Federale. Le candidature sono ammesse”.

“In rappresentanza della Lega Pro: Daniele Sebastiani. Il candidato innanzi indicato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Federale per ricoprire La carica di Consigliere Federale. La candidatura è ammessa”.

“In rappresentanza della L.N.D.: Ilaria Bazzerla L.n.d. nazionale, Daniele Ortolano L.n.d. nazionale, Sergio Pedrazzini L.n.d. area nord, Giacomo Fantazzini L.n.d. area centro, Giulia Natambaro L.n.d. area sud. I candidati innanzi indicati sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Federale per ricoprire la carica di Consigliere Federale. Le candidature sono ammesse.”

LE ALTRE CANDIDATURE AMMESSE

“In rappresentanza degli Atleti: Davide Biondini atleti professionisti, Sara Gama atleti professionisti, Valerio Bernardi atleti dilettanti, Umberto Calcagno atleti dilettanti. I candidati innanzi indicati sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Federale per ricoprire la carica di Consigliere Federale. Le candidature sono ammesse”.

“In rappresentanza dei Tecnici: Giancarlo Camolese Tecnici Professionisti, Silvia Citta Tecnici Dilettanti. I candidati innanzi indicati sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo Statuto Federale per ricoprire la carica di Consigliere Federale. Le candidature sono ammesse.”.

“Candidature alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Luca Galea. La candidatura è stata presentata ai sensi delt’art. 31, comma 3, detto Statuto Federale, dalla Lega Nazionale Dilettanti su designazione dell’Assemblea delta Lega Nazionale Dilettanti. Il candidato è in possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto Federale per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La candidatura è ammessa”.