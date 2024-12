Dopo il successo dell’edizione World in Messico, che vide partecipare Francesco Totti e Radja Nainggolan, la Kings League – la competizione ideata da Gerard Pique (con la formula del calcio a 7 e tante altre novità) – sbarca in Italia. Dopo l’evento di presentazione e il Draft ad inizio gennaio (coinvolte le città di Milano e Torino) andrà in scena la Coppa del Mondo, mentre a fine gennaio e a febbraio inizierà il primo campionato italiano di Kings League. La prima partita della Kings World Cup Nations è in programma mercoledì 1° gennaio 2025 alle ore 16:00 alla Kings League Arena di Milano. Sarà proprio l’Italia a fare il suo esordio nella partita inaugurale contro il Giappone. A seguire, dalle 17:00 e con una gara ogni ora sino alle 19:00, si disputeranno le altre tre sfide di giornata: Uzbekistan-Arabia Saudita, Argentina-Spagna e Stati Uniti-Messico. Il giorno successivo invece, giovedì 2 gennaio, agli stessi orari andranno in scena le restanti nazionali, così programmate: alle 16:00 Brasile-Corea del Sud, alle 17:00 Turchia-Ucraina, alle 18:00 Colombia-Marocco e in chiusura alle 19:00 Perù-Germania. La manifestazione proseguirà poi con tutte le partite successive, sulla base dei risultati delle prime gare: con eventi successivi programmati per il 3 e il 4 gennaio. Per poi riprendere all’Epifania con il cosiddetto “knockout stage draw”, dove verranno effettuati gli accoppiamenti per le sfide denominate “last chance”, che proseguiranno anche il giorno seguente, prima di lasciare spazio ai quarti di finale, nei giorni 8 e 9 gennaio. La finalissima invece, programmata all’Allianz Stadium di Torino, sarà domenica 12 gennaio alle ore 18:00. E, in questa occasione, si assegnerà la prima Kings World Cup Nations nella storia di questo format di sport-entertainment.

A fornire i servizi broadcast, tra cui la copertura live delle partite, la distribuzione dello streaming e la fornitura di materiali e professionisti per la riuscita degli eventi, sarà EMG Italy (parte del gruppo EMG / Gravity Media). “La Kings League punta a creare un’esperienza diversa rispetto al calcio tradizionale (sulla base di regole creative e di un format unico nel suo genere) e per questa ragione ha già conquistato migliaia di fan all’estero” ha dichiarato Claudio Cavallotti, Amministratore Delegato di EMG Italy. “Porteremo in dote l’esperienza acquisita negli anni nella produzione dei più importanti eventi sportivi nazionali e internazionali. Al tempo stesso crediamo di poter coinvolgere gli spettatori in una nuova esperienza live, contribuendo concretamente al successo della Kings League nel nostro Paese”.