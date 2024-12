Jurgen Klopp ha assunto la carica di Direttore globale del calcio presso la Red Bull. L’ex tecnico del Liverpool, che nel 2024 ha salutato la panchina dei Reds dopo nove anni insieme e la vittoria di una Champions League e di un titolo nazionale. Il tedesco non dice però addio al mondo calcistico, ricoprendo un importante ruolo nell’azienda austriaca. Il gruppo Red Bull vanta infatti un’importante galassia di squadre: l’RB Lipsia in Germania, l’austriaco Salisburgo, il N.Y. Red Bulls negli Stati Uniti, il club nipponico Omiya Ardija e il Bragantino del Brasile. L’ex allenatore entrerà in azione con l’avvio del nuovo anno solare, con il compito di portare ad un livello successivo le squadre facenti parte del mondo Red Bull. Klopp aiuterà i tecnici di Lipsia, Salisburgo e New York, partecipando poi allo scouting per la squadra sudamericana e quella giapponese.

Le squadre nella galassia Red Bull

Il Lipsia è l’emblema del successo Red Bull, con quattro promozioni nel corso dei primi sette anni di esistenza e che ora è un caposaldo della Bundesliga. Il Salisburgo, sotto il marchio austriaco, ha ottenuto quattordici titoli in meno di vent’anni. La squadra statunitense di New York è stata invece acquistata dal gruppo Red Bull nel 2006, ma non ha mai vinto la MLS, sfiorando il titolo nel 2008. Il Bragantino è entrato nell’universo RB nel 2019, conquistando poi le prime apparizioni nella Libertadores. La Red Bull aveva già investito su un club brasiliano, il RedBull Brasil, diventato team satellite al momento dell’acquisto del Bragantino. L’aggiunta più recente è quella della squadra della terra del sol levante. L’Omiya Ardija milita nella terza divisione giapponese e ha ufficializzato il passaggio di proprietà solo lo scorso 6 novembre, con il passaggio che avverrà l’1 gennaio 2025.

I complimenti di Helmut Marko a Klopp

Il brand di bibite energetiche si vede impegnato anche in altri sport e dal mondo dei motori arrivano gli elogi di Helmut Marko, consigliere del team di F1. Nel Grande Circus, Red Bull ha conquistato il Mondiale Costruttori nel 2022 e 2023, con Max Verstappen che ha ottenuto il Mondiale Piloti nelle ultime quattro edizioni. Nel corso dell’ultimo decennio, Red Bull ha lottato più volte per il titolo, dominando anche il quadriennio tra il 2010 e il 2014. Sebbene la nuova posizione di Klopp non interessi i lavori del paddock, Marko si congratula per l’arrivo di un nuovo membro nella ‘famiglia’ Red Bull. “Non so come voglia combinare tutto, questi continenti diversi e cose del genere, ma dato che il calcio è molto importante per noi, penso che sia stata la migliore giocata che avremmo potuto fare”, dichiara ai microfoni di RTL/ntv e sport.de. Il consigliere ha affermato che “amerebbe” vedere Klopp nel mondo della F1: “È un allenatore straordinario e anche un motivatore“, conclude. Non è dunque escluso che l’ex tecnico possa fare una tappa nel paddock per assistere ad un Gran Premio in futuro.

Le parole di Max Verstappen

Ottime parole anche da parte di Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo è un grande appassionato di calcio e al momento dell’annuncio non ha esitato a complimentarsi con Jurgen Klopp per la nuova posizione ottenuta: “Penso che sia grandioso. Anche la Red Bull sta investendo molto nel calcio con le squadre che ha e sono già emersi tanti talenti. E’ bello avere qualcuno come Jürgen guida dall’alto, ha molta esperienza e ha gestito molti grandi club. È fantastico per l’intera organizzazione“, conclude Verstappen.