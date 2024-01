Egitto, Ashour tenta una capriola in allenamento: ricovero e trauma cranico, “Ero tra la vita e la morte”

Ancora una notizia curiosa dalla Coppa d’Africa, anche se i risvolti in questo caso sarebbero concretamente potuti essere drammatici. Emam Ashour, centrocampista dell’Egitto, non giocherà gli ottavi di finale contro il Congo, questo perché ha riportato un trauma cranico in seguito a una follia compiuta in allenamento, quando ha provato una capriola acrobatica con avvitamento, senza alcun motivo, come riporta il Daily Mail. L’esercizio aerobico non è riuscito al meglio e il giocatore è stato trasportato in ospedale e ricoverato dopo la caduta.

L’Egitto ha diramato una nota: “Il giocatore si è infortunato alla testa durante l’allenamento con la nazionale. E’ stato subito curato dallo staff medico della nazionale guidata da Mohamed Abu El-Ela. È stato immediatamente portato in ospedale ed è stato sottoposto a tutti gli esami che hanno confermato che aveva subito una commozione cerebrale e che le sue condizioni sono ora stabili”.

Lo stesso Ashour ha postato sui social per tranquillizzare tutti: “Grazie a Dio per tutto. La prima cosa è che ero tra la vita e la morte. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati accanto ieri, ringrazio i medici della squadra, ringrazio lo staff”, riporta Le Parisien.