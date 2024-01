“Calcio libero”, presentato il progetto dedicato ai giovani carcerati. Abodi: “Orgoglioso”

“Si tratta di un progetto che ha inequivocabili caratteristiche costituzionali. Sono orgoglioso di partecipare a questa iniziativa che si associa ad altre iniziative che stiamo progettando con Sport e Salute”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, nel corso della presentazione di “Calcio libero”, progetto del ministero della Giustizia e dell’Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con il ministro per lo Sport e i Giovani, che propone il calcio come strumento di socializzazione all’interno degli istituti penali per i minorenni.

Soddisfatto anche il ministro della giustizia, Carlo Nordio: “Quello che stipuliamo oggi è un accordo storico. La pena deve avere una funzione rieducativa e in questo senso lo sport è essenziale, fondamentale, perché è una palestra di vita. Soprattutto lo sport di squadra che insegna solidarietà, amicizia e rispetto delle regole”.