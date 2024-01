Snowboard, PGS Rogla 2024: March e Felicetti sul podio alle spalle di Karl

Benjamin Karl vince nel PGS di Rogla, ma alle sue spalle è ancora grande Italia in Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Secondo posto per Aaron March, terzo per Mirko Felicetti mentre è quarto Edwin Coratti. Quest’ultimo è stato regolato da March in semifinale, mentre Felicetti si è arreso all’austriaco, leader sia della classifica generale sia di quella di specialità, capace poi di imporsi nella finalissima in una sfida serrata. Per March – preceduto di soli due centesimi – arriva comunque la soddisfazione del primo podio stagionale, il diciassettesimo della carriera: era dal dicembre 2022 che l’altoatesino non trovava posto tra i primi tre. La sfida per il bronzo sorride come detto a Felicetti, che coglie così l’undicesimo podio della carriera, anche in questo caso il primo della stagione. Daniele Bagozza – la cui corsa si è fermata ai quarti proprio di fronte a Felicetti – ha chiuso al sesto posto, mentre Maurizio Bormolini è undicesimo.

Al femminile la vittoria è andata alla giapponese Tsubaki Miki, che in finale ha preceduto di tre centesimi l’olandese Michelle Dekker, mentre l’austriaca Sabine Schoffmann ha completato il podio in terza piazza. Eliminata nei quarti di finale invece Elisa Caffont, settima. Decimo posto per Jasmin Coratti, mentre Lucia Dalmasso è quattordicesima. Gli specialisti del parallelo torneranno in pista già sabato per il primo atto della due giorni di Simonhöhe, in Austria, dove è in programma un ulteriore gigante parallelo, prima della prova a squadre mista di domenica.