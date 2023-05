Eccellenza, incredibile in Molise: Campobasso a valanga, battuto 19-0 il Campodipietra

Ha del clamoroso quanto accaduto nel campionato regionale molisano di Eccellenza, dove il Campobasso 1919 ha sconfitto il Campodipietra per 19-0. Un risultato che non può passare inosservato, ma che non sorprende neppure in maniera eccessiva dato che il fanalino di coda della classifica ha subito la bellezza di 254 gol in 29 gare (una media di quasi 9 a partita). Grazie a questo risultato, il Campobasso consolida il primo posto a quota 81 punti e all’ultima giornata avrà l’opportunità di garantirsi la promozione in Serie D. Vietato fallire contro la Turris di Santa Croce di Magliano dato che in agguato c’è l’Isernia, secondo a 79 punti e pronto ad approfittare di un’eventuale opportunità.