Monza, media punti da Champions League con Palladino: la classifica dalla settima giornata in poi

Nel calcio, e in generale nello sport, con i “se” e con i “ma” non si fa la storia. Eppure spesso viene da chiedersi cosa sarebbe successo se determinate situazioni si fossero verificate magari fin dall’inizio. E’ il caso del Monza, neopromossa in Serie A, che da quando ha esonerato Stroppa per affidarsi a Palladino ha una media punti da… Champions League. I brianzoli hanno cambiato guida tecnica il 13 settembre, dopo 6 giornate, e da quel momento in poi hanno vissuto una stagione da urlo.

Rinata con la cura Palladino, il Monza ha totalizzato 43 punti in 26 partite: gli stessi del Milan, due in più dell’Atalanta e uno in meno della Roma. Numeri davvero incredibili che sottolineano l’ottimo lavoro del tecnico campano, che all’esordio su una panchina in A ha fatto benissimo ed è riuscito a tirar fuori il meglio dal gruppo. C’è da dire che ha potuto fare affidamento su una valida rosa di giocatori, che altre neopromosse (e non solo) non possono invece vantare.

Fatto sta che il Monza ha disputato un’ottima stagione, si è tolta tante soddisfazioni battendo tra le altre Inter e Juventus, e si candida a fare altrettanto bene il prossimo anno, magari sognando addirittura l’Europa. Nel calcio mai dire mai, ma la conferma di Palladino – rookie dell’anno a mani basse, se esistesse un premio del genere per gli allenatori – sembra alquanto scontata. Di seguito la classifica di Serie A da quando Palladino è arrivato sulla panchina del Monza.

Napoli 65

Juventus 50

Lazio 48

Inter 45

Roma 44

Milan 43

Monza 43

Atalanta 41