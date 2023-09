Tiro a segno, Campionati italiani 2023: Mazzetti chiude secondo dietro a Morassut

Andrea Morassut è stata la sorpresa della terza giornata dei Campionati Italiani di tiro a segno 2023 in corso di svolgimento a Milano. Il tiratore della sezione di Pordenone ha battuto Riccardo Mazzetti solo allo shoot off finale nei 25 metri con pistola automatica, in una gara al cardiopalma in cui ha sfruttato al massimo i passi falsi dell’avversario, imponendosi dopo il 25 pari con un 3-1. Incertezza, adrenalina e il più bello dei finali allo shoot off.. Michele Palella (Novi Ligure) ha conquistato il gradino più basso del podio con uno score di 21/35. “Si è rivelata una gara molto intensa. Inoltre vincere contro Riccardo, il nostro capitano, è stato incredibile. Abbiamo dato vita a una bellissima sfida. Durante lo shoot off sentivo il cuore che batteva forte e mi tremavano un po’ le gambe, ma queste sono le sensazioni che ci piacciono, quelle per cui ci alleniamo ogni giorno. L’anno prossimo sono in programma le Olimpiadi. Sono ancora giovane, probabilmente mi manca un po’ di esperienza, ma ho un sogno nel cassetto: andare a Parigi”, ha detto Morassut.

Alessandro Camarra ha conquistato il titolo italiano di pistola 10m nella categoria paralimpica P1. Con uno score totale di 230,6 punti infatti, il tiratore della sezione di Sulmona ha vinto senza problemi su Gianfranco Tuoro (Ponte San Pietro – 219,0) e Giovanni Bertani (Bologna – 202,1).

Simon Weithaler torna a vincere nella carabina 3 posizioni da 50m. Il trentenne di Merano, dopo aver ottenuto la medaglia d’oro nella sua gara preferita già nel 2021 proprio a Milano, ha tolto il titolo al campione in carica Lorenzo Bacci (terzo), e Riccardo Armiraglio che si conferma vice-campione. La gara della carabina maschile 3 posizioni da 50 metri ha aperto la terza giornata dei Campionati Italiani di Tiro a Segno. Nella giornata di domani saranno ancora 3 le finali in agenda: quella di carabina ad aria compressa 10m donne, che aprirà il programma alle 12.45, quella di carabina ad aria compressa 10m uomini, fissata per le ore 16.15, e infine il contest di pistola automatica 25m juniores.