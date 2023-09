Ministro Abodi: “Perplesso per scelta Mancini, ma ora c’è Spalletti. Deve nascere cultura azzurra”

“Mancini? Dal punto di vista sentimentale sono rimasto sorpreso, dispiaciuto e perplesso per come è maturata tutta la cosa. Per il resto la vita va avanti, dopo Mancini c’è Spalletti”. Così il ministro dello sport, Andrea Abodi, alla presentazione del progetto Obiettivo tricolore, la grande staffetta al Senato: “L’arrivo di Spalletti sarà importante per tutto quello che le nazionali rappresentano. Vorrei che nascesse una cultura dell’azzurro indipendentemente dalla nazionale di calcio che raccoglie più interesse”. E ancora: “Ringrazio la nostra squadra azzurra del basket e voglio ringraziare tutti per quello che hanno saputo fare e mi auguro si possa raggiungere il miglior risultato possibile. Così come lo auguro alla nazionale di pallavolo e ringrazio quella femminile che non ha raggiunto gli obiettivi pur facendo un percorso importante”.