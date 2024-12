Un nuovo scandalo coinvolge il campione della Nazionale italiana, la storia ha dei risvolti preoccupanti: “Ero terrorizzata”.

Una nuova storia di scandali, tradimenti, intrighi sconvolge la vita privata di uno degli eroi della Nazionale italiana che ha vinto l’Europeo a Wembley nell’estate del 2021. Si tratta del centrocampista Jorginho, protagonista “indiretto” di una vicenda che sta riscuotendo parecchio clamore in Inghilterra.

A fare luce su questa storia dai risvolti preoccupanti ci ha pensato Vanessa Sandora che in un’intervista ha rivelato quello che è successo con Catherine Harding, attuale fidanzata e prossima moglie del centrocampista italo-brasiliano.

Jorginho nei guai, cosa ha raccontato Vanessa Sandora

In una recente intervista la Sandora ha raccontato tutto, con il tabloid inglese The Sun che ha ripercorso l’intera vicenda. Catherine Harding, futura moglie di Jorhginho, sarebbe andata a bussare alla porta della ragazza alle 23:30 per chiedere chiarimenti su una presunta relazione segreta tra i due.

Una visita che ha spaventato molto Vanessa Sandora che si è detta “terrorizzata” nel vedere una donna sconosciuta alla sua porta a quell’ora della notte. Una volta fatta entrare, le ha raccontato tutto in quella che è stata “una chiacchierata sincera da donna a donna” dove le ha raccontato tutto.

Secondo il racconto di Vanessa Sandora, con Jorginho si sarebbe vista solo tre volte nel lontano 2021 prima di interrompere la frequentazione. Da quel momento però il giocatore dell’Arsenal avrebbe continuato a scriverla e cercarla, senza però ricevere risposte ai tanti messaggi.

Da qui nasce il sospetto di Catherine Harding che, leggendo questi messaggi, ha voluto un confronto con la presunta amante del suo futuro marito. Dopo aver provato a contattarla con messaggi e chiamate, però, la Holding si è presentata direttamente alla casa al centro di Londra della ragazza.

Jorginho e Catherine Harding si sono conosciuti nel 2020 e dalla relazione è nato anche un figlio nel 2021. Ma questa non è la prima volta che si scatena uno scandalo del genere intorno alla coppia.

Due anni fa, fu la showgirl napoletana Paola Saulino a raccontare di una relazione andata avanti per mesi avuta proprio con Jorginho mentre quest’ultimo era fidanzato con quella che sarà la sua futura moglie la prossima estate. E anche in quel caso la Harding mandò messaggi in privato su Instagram alla modella italiana pieni di minacce pesanti.