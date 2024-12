Luis Hasa è il primo acquisto del mercato di gennaio del Napoli. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo giocatore azzurro.

Con un po’ di sorpresa, il Napoli ha chiuso in netto anticipo il primo acquisto del mercato di gennaio. Si tratta di Luis Hasa, centrocampista offensivo classe 2004 del Lecce.

Un’operazione portata avanti in gran segreto e uscita fuori praticamente solo a trattativa chiusa. A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino che in conferenza stampa ha dato la notizia sulla cessione di Hasa.

“Abbiamo un’operazione in uscita in dirittura di arrivo. Un club importante italiano ci ha chiesto di Hasa, un ragazzo che non sta giocando con noi. Noi abbiamo chiesto una contropartita tecnica o qualcosa di simile per concretizzare”.

La contropartita tecnica in questione sarà uno tra il difensore spagnolo Rafa Marin e l’esterno d’attacco Alessio Zerbin, con quest’ultimo in pole per trasferirsi nella squadra allenata da Marco Giampaolo.

Luis Hasa non sarà però integrato subito nella rosa del Napoli. Il piano della società è infatti quello di girarlo in prestito in Serie B per fargli fare le ossa in un campionato più importante rispetto alla Serie C giocata con la Juventus Next Gen. E la squadra pronta ad accoglierlo c’è già: si tratta del Bari di Luigi De Laurentiis, figlio del presidente partenopeo Aurelio.

Chi è Luis Hasa, carriera e caratteristiche

Luis Hasa nasce a Sora, nel Lazio, il 6 gennaio 2004 da genitori albanesi (Arbeni e Naiada). Trasferitosi in Piemonte, Hasa cresce calcisticamente nel San Domenico Savio Asti, fino a quando non viene notato da Mauro Burbello, talent scout della Juventus che lavora proprio nelle zone di Asti, che lo porta in bianconero.

Con la Juventus gioca nelle varie squadre del settore giovanile, fino ad arrivare in Primavera nella stagione 2021/2022 dove colleziona 14 presenze impreziosite da due gol. L’esordio in prima squadra arriva il 12 agosto 2023 nell’amichevole pre-campionato contro l’Atalanta, subentrando al posto di Manuel Locatelli.

L’esordio in gare ufficiali in prima squadra non avverrà mai, ma quella stagione la giocherà da titolare fisso in Serie C con la Juventus Next Gen, contribuendo al raggiungimento dei quarti di finale nei playoff, persi poi con la Carrarese (che otterrà la promozione in Serie B).

L’estate 2023 è altrettanto importante per Hasa soprattutto per l’Europeo Under 19 vinto con l’Italia. Al termine della competizione, il classe 2004 bianconero è anche premiato come miglior giocatore del torneo.

Nell’estate del 2024 passa al Lecce. Pantaleo Corvino riesce ad acquistarlo gratuitamente ma concedendo alla Juventus il 40% sulla futura rivendita. Con il club salentino però non trova praticamente mai spazio: zero presenze in Serie A e soltanto 10 minuti giocati in Coppa Italia nella sfida persa per 2-0 contro il Sassuolo.

Ma in che ruolo gioca Hasa? Alla sua esperienza alla Juventus ha giocato un po’ ovunque: centrocampista, esterno destro, esterno sinistro, ala in un tridente e trequartista. Anche Pantaleo Corvino ha detto che può giocare ovunque in attacco ad eccezione che nel ruolo di prima punta. Insomma, un jolly offensivo che in squadra non fa mai male.