Tennis, torneo no-stop a Montecatini Terme per raccogliere fondi per l’Emilia Romagna

Ben 210 tennisti hanno partecipato alla prima edizione della 12 ore di tennis no stop, torneo di scena allo Sporting Club Montecatini con uno scopo benefico. Dalle ore 20:00 di venerdì 7 alle 8:00 di sabato 8 luglio si sono infatti sfidati in campo centinaia di giocatori per raccogliere fondi a favore degli alluvionati in Emilia Romagna. “Dritto al cuore” è il nome dell’evento, organizzato per finanziare la ricostruzione del circolo Tre Colli di Brisighella, Ravenna, distrutto dalla drammatica alluvione dello scorso maggio. In totale sono stati raccolti circa 4mila euro, mentre la vittoria è andata al Team Sinner, capitanato da Matteo Bindi, che ha battuto per 351 giochi a 338 il Team Berrettini, capitanato da Leonardo Braccini.

La manifestazione, patrocinata dai comuni di Montecatini Terme e Brisighella con il sostegno della Federtennis toscana, ha messo in palio come trofeo simbolico una coppa offerta dallo sponsor tecnico Doctor Tennis che sarà esposta al circolo. Inoltre, è stata organizzata una lotteria di beneficienza che metteva in palio premi donati dal Gruppo Piaggio, come ad esempio una maglietta autografata dal pilota di MotoGP Maverick Vinales.