Dybala: “A Cristiano Ronaldo ho detto di odiarlo da piccolo”

Emergono retroscena dall’intervista concessa da Paulo Dybala DAZN. L’argentino, che ha anche spiegato il suo grande amore con la Roma e con la Città Eterna, ha svelato inoltre di aver confessato a Cristiano Ronaldo di averlo odiato da bambino. Il motivo? La rivalità accesissima negli anni dell’adolescenza di Dybala fra il portoghese e Lionel Messi.

Queste le parole di Dybala su Cristiano Ronaldo: “Con Cristiano Ronaldo alla Juventus sono ono stati tre anni belli, la squadra era molto forte e lui ci dava qualcosa in più. In Argentina è molto sentita la rivalità tra Messi e Cristiano, io ovviamente da bambino son sempre stato dalla parte di Messi. Una volta stavamo andando a giocare una partita, io stavo in fondo all’aereo e lui era seduto più avanti. A un certo punto del volo, lui è venuto da me a parlare sia di calcio sia di tante altre cose. Ad un certo punto gli ho detto ‘Io da bambino praticamente ti ho odiato’. Ci siamo fatti due risate su questa cosa e fra noi abbiamo sempre avuto un bel rapporto, un bel dialogo“. E sull’accoglienza a Roma: “La gente qua è caldissima e incredibile. Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire questo calore“.