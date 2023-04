Presentato a Barcellona il Giro d’Italia 2023: presenti i ministri Lollobrigida e Abodi

In quel di Barcellona, in occasione della fiera mondiale dell’industria ittica presso il padiglione Italia del Seafood Expo Global è stato presentato il Giro d’Italia del 2023. All’evento sono stati presenti rispettivamente il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio.

La prima tappa si svolgerà in Abruzzo per poi dispiegarsi nelle varie regioni d’Italia. Il ministro Lollobrigida ha presentato il giro e poi ha parlato della stratta connessione che lega lo sport all’alimentazione. Queste le parole di Lollobrigida: “Siamo venuti a Barcellona a promuovere il Giro perché sì c’è la Vuelta di Spagna, c’è il tour de France. Ma l’Italia non è seconda a nessuno e in nessun campo, nemmeno in quello sportivo. Spero che tra qualche anno, non tantissimi, si dica: c’è il Giro d’Italia e poi c’è anche il Tour de France e la Vuelta di Spagna. Non c’è un’altra attività che dia l’idea di unità di questa nazione e di potenzialità come il Giro d’Italia. “I nostri campioni in tante discipline spesso, avendo minori strutture, raccontano nel loro fisico, con la loro attività, con i loro risultati quanto importante sia lo sport, e l’alimentazione legata allo sport“.