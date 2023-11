Atp Finals Torino 2023: la finale tra Sinner e Djokovic verrà trasmessa su Rai Uno

Domenica 19 novembre sarà una giornata storica per il tennis italiano. Non soltanto perché Jannik Sinner è il primo azzurro della storia a disputare una finale delle Atp Finals, ma anche perché il match contro Novak Djokovic verrà trasmesso su Rai Uno. La sfida era inizialmente in programma su Rai Due, dove nel corso della settimana sono stati trasmessi tutti gli impegni del numero uno d’Italia. Tuttavia l’importanza dell’evento ha fatto sì che fosse spostato sul principale canale nazionale. A partire dalle ore 18:00, dunque, basterà sintonizzarsi su Rai Uno per assistere alla finale delle Atp Finals 2023 di Torino tra Sinner e Djokovic.

L’unico potenziale problema è il TG1 in programma alle ore 20. Da capire dunque la decisione qualora la finale dovesse prolungarsi e dunque andare a sovrapporsi al telegiornale.