Tra Donnarumma e il PSG c’è stato un addio inaspettato ma alla fine diventato inevitabile: proprio di quanto accaduto ha parlato il portiere in prima persona.

Gianluigi Donnarumma è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Manchester City, dopo aver detto addio al PSG. Negli ultimi giorni si è unito al resto dei compagni della Nazionale Italiana e proprio dal ritiro al seguito del CT Gattuso ha rivelato cos’è successo con il club parigino.

Donnarumma rivela cos’è successo col PSG: le sue parole

Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Italiana e ha dichiarato: “La verità è che negli ultimi giorni ho risentito della mia situazione al PSG, ma ho continuato ad allenarmi bene. Sinceramente non vedevo l’ora di andare al Man City, perché mi voleva fortemente, perché Guardiola mi voleva fortemente. Non posso che essere orgoglioso di essere arrivato in un club come il City. Sono molto contento”.

Poi su Luis Enrique ha dichiarato: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Ho apprezzato perché è stato diretto con me. Deluso? Non so, è giusto che ogni allenatore faccia le sue scelte. Il supporto dei compagni di squadra mi ha fatto capire cosa ho dato al PSG ed è la cosa più importante. Oltre il calcio rimane questo. Sapere dell’affetto di tutti, di tutto l’ambiente Psg, dei miei compagni, mi rende orgoglioso“.

“Quando mi ha detto che era finita? Me lo ha detto all’inizio del ritiro. Io mi sono allenato, ho fatto tutto bene e dal punto di vista fisico e mentale sono a posto. Quattro anni a Parigi, sono stato benissimo. Non li dimenticherò mai”.