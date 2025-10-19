Il big match dell’Olimpico è stato l’anticipo di Serie A più visto su Sky dalla stagione 2021/2022. Grande successo anche per il post partita di Saturday Night con 300 mila spettatori medi.

Ascolti da record per Roma-Inter, trasmessa ieri sera nella Casa dello Sport di Sky. Il match dell’Olimpico, in onda dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ha registrato una media complessiva di 1,1 milioni di spettatori in Total Audience. Si tratta del miglior anticipo di Serie A su Sky dalla stagione 2021/2022.

