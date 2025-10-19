La contesa tra Marc Marquez e Valentino Rossi sembra destinata a non avere mai fine. I due piloti, a distanza e tramite le parole dei colleghi, continuano a scannarsi e a punzecchiarsi!

Con la vittoria ottenuta quest’anno Marc Marquez è tornato al titolo dopo cinque anni di dolore e digiuno. Forse però, considerando la sua storica antipatia con Valentino Rossi, aver raggiunto il numero di titoli che gli permette di pareggiare il record dell’italiano, con questo che essendosi ritirato non può nemmeno replicare più in pista e potrebbe solo vincere da dirigente con VR46, è il successo maggiore.

Il pilota spagnolo è stato impeccabile quasi fino alla fine, quando la caduta nel GP asiatico gli è costata una nuova frattura. Poco importa, tanto ormai il titolo è in cassaforte. E’ tempo di lasciare spazio a Pecco e di godersi un po’ di ferie anticipate. A non andare mai in vacanza però è l’antipatia che Marquez ha sempre avuto nei confronti di Rossi e viceversa, con varie frecciatine ed episodi dubbi che non sono mancati nemmeno nel 2025.

Il caso più eclatante tra i due, ripreso da un video, è stato registrato al Red Bull Ring dove Marquez ha incrociato casualmente Rossi mentre andava ad inforcare la sua moto. I due si sono ignorati a bella posta, con lo spagnolo che ha commentato: “Giuro che non lo avevo visto”. Ora, un collega dei due piloti prende posizione e chiede che la mancanza di rispetto che c’è sempre stata tra i due finisca!

Deve chiedere scusa, è il verdetto

Per i pochissimi che non lo sapessero, la rivalità tra i due risale al 2015 quando al culmine di una stagione tesissima, Marquez sembrò fare di tutto per far penalizzare Rossi a Sepang, spingendolo ad un contatto. Rossi stesso conferma questa versione, sostenendo che il pilota era disposto anche a far vincere il compagno di squadra di Rossi pur di non fargli ottenere il titolo.

Marquez ha sempre evitato l’argomento, quindi non abbiamo una sua versione dei fatti. Fatto sta che anche l’ex pilota professionista oggi commentatore del motorsport Loris Reggiani crede che sia Rossi ad avere ragione, nel merito della questione: “Per quanto mi riguarda, quello che è accaduto è molto chiaro. Marquez ha mancato di rispetto alla MotoGP come uomo”, dice Reggiani pur riconoscendo le abilità indiscutibili del collega in sella.

La soluzione? Per il pilota, è tutto chiaro: “Dovrebbe solo chiedere scusa”. Altamente improbabile comunque che tra i due piloti ci sia mai un chiarimento. Per usare delle parole di Carlo Pernat di una vecchia interista, è più probabile che si prendano a testate, piuttosto che facciano pace.