I nerazzurri creano le occasioni migliori ma sprecano troppo: Lookman, Ederson e Ahanor vicini al gol, Zappacosta colpisce il palo. Decisivo Provedel, biancocelesti in emergenza ma solidi.

L’Atalanta ci ha provato fino all’ultimo, ma tra un super Provedel e un palo colpito da Zappacosta non è riuscita a sfondare. Alla New Balance Arena di Bergamo finisce 0-0 contro la Lazio, nel settimo turno di Serie A.

La squadra di Juric avrebbe meritato qualcosa in più per quanto prodotto nella ripresa, ma deve accontentarsi del quinto pareggio stagionale, il terzo consecutivo. La Lazio di Sarri, sempre più incerottata e costretta a perdere anche Cancellieri per infortunio, porta a casa il secondo pari di fila in campionato.

Il primo tempo vive di grande equilibrio, con poche occasioni da segnalare: ci provano Basic su punizione e Zappacosta con un tiro respinto da Provedel.

Nella ripresa l’Atalanta cresce e sfiora più volte il vantaggio: Lookman manca il colpo di testa sotto porta, Ederson calcia centrale da ottima posizione e Ahanor spedisce a lato da due passi. L’occasione più clamorosa capita a Zappacosta, che centra il palo, mentre De Roon subito dopo trova ancora pronto Provedel, autentico protagonista biancoceleste.

Il forcing nerazzurro non basta: la Lazio resiste e porta via un punto prezioso da Bergamo.

Ora la squadra di Juric è attesa dalla sfida europea contro lo Slavia Praga e poi dalla trasferta di Cremona, mentre la Lazio domenica ospiterà la Juventus.