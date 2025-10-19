A San Siro i rossoneri, privi di diversi titolari, vincono 2-1 in rimonta grazie a una doppietta di Leao, che interrompe il digiuno casalingo e firma il rigore decisivo. Viola avanti con Gosens ma ultimi in classifica insieme a Genoa e Pisa.

Il Milan soffre ma conquista tre punti fondamentali a San Siro. Contro la Fiorentina, i rossoneri vincono 2-1 in rimonta e volano da soli in vetta alla classifica di Serie A con 16 punti, staccando le rivali. Decisivo Rafael Leao, autore di una doppietta che ribalta il vantaggio viola firmato da Robin Gosens.

Primo tempo povero di emozioni, con i rossoneri in emergenza formazione. La migliore occasione è per i padroni di casa: al 21’ Pavlovic calcia alto da ottima posizione su sviluppo da palla inattiva. Nella ripresa la partita si accende. All’8’ ci prova Nicolussi Caviglia dalla distanza, senza trovare lo specchio, poi al 10’ arriva il gol ospite: cross di Fagioli, palla rimessa al centro da Ranieri, carambola tra Maignan e Gabbia e tocco vincente di Gosens da pochi passi.

Lo svantaggio scuote il Milan, che reagisce subito grazie anche all’ingresso di Gimenez. Al 63’ è Leao a firmare l’1-1 con un destro piazzato dal limite che sorprende De Gea, non impeccabile nell’occasione. Lo stesso portiere spagnolo si riscatta poco dopo con una grande parata sul sinistro al volo di Gimenez.

La svolta al 37’: trattenuta di Parisi su Gimenez in area, inizialmente non sanzionata dall’arbitro. Dopo il richiamo del VAR, viene assegnato il rigore. Dal dischetto si presenta Leao, al primo penalty in carriera con la maglia rossonera, che spiazza De Gea e completa la rimonta.

Nel finale la Fiorentina tenta l’assalto ma senza creare vere occasioni. Finisce 2-1: il Milan conquista la vetta in solitaria, mentre i viola restano sul fondo della classifica con soli 3 punti, al pari di Genoa e Pisa.