Il programma e tutti gli orari degli eventi previsti per la giornata di domenica 22 dicembre per quanto riguarda lo sport in tv. Si parte in mattinata con le due finali (per l’oro e per il bronzo) del Mondiale per Club femminile di volley: in campo Conegliano e la Vero Volley Milano. Spazio poi agli sport invernali con il gigante maschile di Alta Badia, il supergigante femminile di St. Moritz, ma anche il salto con gli sci che fa tappa ad Engelberg e il biathlon con le due mass start di Annecy Le Grand Bornard. Sono in programma poi quattro incontri della diciassettesima giornata della Serie A di calcio, così come quelli di Serie B, C e degli altri top-5 campionati europei. Non si fermano neppure basket (Serie A, A2 e NBA), volley (Superlega e A1 Femminile) e tennis con la finale delle Next Gen ATP Finals di Jeddah.