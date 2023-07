Liga, si riparte l’11 agosto. Sabato 12 in campo il Real Madrid, Barcellona di domenica

Siamo entrati nel mese di luglio e i vari club europei stanno già lavorando in vista dell’inizio della nuova stagione. La Liga 2023/2024, in particolare, prenderà il via con l’anticipo di venerdì 11 agosto tra Almeria e Rayo Vallecano alle ore 19:30 e Siviglia-Valencia alle ore 21:30. Sabato 12 agosto sarà il momento del debutto del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che se la vedrà contro l’Athletic Bilbao alle 21:30, mentre nel pomeriggio giocheranno Celta Vigo-Osasuna (17.30) e Las Palmas-Maiorca (19.30). Tre partite anche domenica 13 agosto con l’esordio dei campioni in carica del Barcellona alle 21:30 contro il Getafe, preceduto da Real Sociedad-Girona (17.30) e Villarreal-Real Betis (19.30). A chiudere il turno lunedì 14 agosto Cadice-Alaves (19.30) e la sfida del Civitas Metropolitano tra Atletico Madrid e Granada, in programma alle 21.30.