Dinastia Ibrahimovic 2.0: il figlio Vincent convocato nell’Under 15 della Svezia

Se un Ibrahimovic ha smesso nello scorso maggio con il calcio giocato, giurando amore al Milan, un altro, il figlio di Zlatan in questo caso, potrebbe presto spiccare il volo. Il classe 2008 Vincent, secondo genito, infatti, inanellerà nel prossimo futuro delle presenze già con la nazionale svedese.

Dopo che il primogenito Maximilian classe 2006 si è accasato nelle giovanili del Milan, anche per il secondogenito Vincent è arrivata la grande possibilità di prendersi la scena. Nelle dichiarazioni Zlatan ha sempre sottolineato come sia proprio il classe 2008 a somigliargli maggiormente. Ora è arrivata la prima convocazione anche per lui con la maglia della Svezia: è ufficiale infatti la sua convocazione con la selezione Under 15. Queste sono state le parole del CT dell’Under 15, Axel Kjäll ad un’emittente svedese: “Vincent è un giocatore interessante. È molto bravo nei passaggi, capisce bene il gioco ed è bravo davanti alla porta“.