Guai per Villas-Boas: vandalizzata la residenza del tecnico in Portogallo

Guai per Andrè Villas-Boas che nella scorsa notte ha dovuto fare i conti con degli atti vandalici causati alla sua residenza in Portogallo. A darne notizia è stato lo stesso ex allenatore del Tottenham, che sulla panchina del Porto, nella stagione 2010/11 si è laureato come il tecnico più giovane a vincere una competizione europea.

Queste le dichiarazioni di Villas-Boas su Instragram: “Intorno alle 00:48, la mia abitazione è stata oggetto di atti di violenza e vandalismo- ha scritto- Sono stati lanciati petardi, che hanno allertato me, uno dei miei colleghi e alcuni vicini. La polizia è arrivata sul posto per vedere l’incidente, che ha assunto un’altra dimensione poche ore dopo. Infatti, alle 4:30 del mattino, nello stesso luogo, il mio collaboratore stato violentemente attaccato da aggressori sconosciuti e gli sono stati rubati alcuni effetti personali, tra cui la sua auto. Dopo aver ricevuto assistenza medica sul posto, è ancora sotto osservazione in un’unità ospedaliera. Purtroppo, gli atti di intimidazione, vandalismo e violenza continuano e invito le autorità a cooperare risolutamente per risolvere questi incidenti”