Tragedia nel mondo del Trail Running, morta suicida la 21enne svedese Emilia Brangefält

Tragedia nel mondo del Trail Running. La 21enne svedese Emilia Brangefält si è suicidata senza che siano state rivelate le ragioni sebbene la stessa atleta avesse manifestato la sua tristezza giorni prima dell’esito fatale in un post sul suo account Instagram. Il decesso risale al 13 novembre, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.

Brangefält, bronzo nello ‘Short Trail’ dei Mondiali 2022 a Chiang Mai, Thailandia, e quinta ai Mondiali di Innsbruck quest’anno, negli ultimi mesi non era riuscita a competere a causa di problemi cardiaci. Devastata da questa pausa nella sua carriera professionale, il 4 novembre aveva pubblicato un post molto eloquente sul suo stato emotivo: “Il mio corpo è super stressato nonostante l’amore che gli ho donato negli ultimi mesi. Sono molto triste perché correre e allenarsi significa molto per me. Forse un giorno tornerò. Oppure no. Spero che il mio corpo possa riprendersi da questo”, aveva scritto.