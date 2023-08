Dimissioni Mancini, amico di Jesi: “Pensavo fosse una bufala. Gli ho inviato un messaggio”

Le dimissioni di Roberto Mancini stanno facendo il giro del mondo. Il centro del mondo del CT, la sua Jesi, è rimasta attonita difronte alla notizia del suo allontanamento volontario dalla panchina della nostra Nazionale. A rivelare tutto lo stupore è stato uno dei migliori amici del CT, Bruno Sassaroli, ai microfoni dell’ANSA.

Le parole dell’amico di Jesi: “Inizialmente ho pensato che la notizia fosse una bufala, se non altro perché proprio pochi giorni fa era stato definito il nuovo staff della Nazionale. Cosa sia accaduto non lo sappiamo, Roberto non si è hai confidato con noi su eventuali problematiche. Gli ho appena inviato un messaggio, ma ancora non mi ha risposto. Vedremo nelle prossime ore di capire meglio i motivi alla base di questa decisione“.