Formazioni ufficiali Chelsea-Liverpool, Premier League 2023/2024

di Valerio Carriero 17

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Liverpool, sfida valevole per la prima giornata di Premier League 2023/2024. Inizia con un big match la stagione per i Blues e i Reds, le due grande deluse del passato campionato. Tre punti in palio e un’iniezione di fiducia importante per partire col piede giusto: calcio d’inizio alle 17.30 di domenica 13 agosto.

Le formazioni ufficiali

Chelsea – in attesa

Liverpool – in attesa