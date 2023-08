Juventus, Gazzetta dello Sport: nuovo affondo per Berardi. Pronte due contropartite

La Juventus vuole chiudere un colpo italiano, nel mirino da illo tempore direbbe i latini. Il profilo di Domenico Berardi, infatti, gira da tante stagione in quel della Continassa e potrebbe essere giunto, dunque, il momento di praticare un affondo a riguardo. Giuntoli potrebbe inserire nella trattativa con il Sassuolo due contropartite che potrebbero piacere a Dionisi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus in queste ultime settimane di mercato sarebbe pronta ad affondare per Berardi. La Rosea dichiara che Giuntoli avrebbe in mente di presentare un’offerta al Sassuolo che include anche i cartellini di Soulè e di Illing-Junior. In questo modo la valutazione di 30 milioni di euro che Carnevali chiede per il suo capitano potrebbe calare drasticamente. La Juventus, infatti, valuta 10 l’argentino e 20 l’inglese.