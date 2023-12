Diffidati Napoli-Monza: chi sono gli azzurri a rischio per il match contro il Torino?

Il Napoli vive un periodo particolare e la partita contro il Monza assume un significato particolare e quasi decisivo per misurare le ambizioni Champions League della squadra di Mazzarri. L’impegno contro gli uomini di Palladino al Maradona è un match da prendere con le pinze, visto che arriverà in Campania una squadra arrabbiata dalla sconfitta contro la Fiorentina all’U-Power Stadium. I ritmi saranno sicuramente intensi e i Campioni d’Italia dovranno anche pensare al futuro prossimo, quando dovranno vedersela contro il Torino di Ivan Juric in trasferta. Un occhio anche quindi ai diffidati azzurri che sono nello sspecifico due: Mario Rui e Cajuste dovranno stare attenti in quanto con un’altra ammonizione entrerebbero nell’ellenco degli squalificati per il prossimo turno. Assenze che il Napoli, in questo momento, farebbe fatica ad assorbire.