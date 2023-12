Fiorentina-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Torino, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte i viola, in corsa per il quarto posto, dall’altra i granata, che vogliono provare a inserirsi nella lotta per le posizioni europee. Tante ambizioni in campo allo stadio Franchi, chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di venerdì 29 dicembre.

Fiorentina-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Alessandro Budel.

IL PROGRAMMA COMPLETO